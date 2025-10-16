20.1 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

ComoLake, Butti: “Q-Alliance risultato diplomatico del governo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Q-Alliance è un dato di fatto ed è un brillante risultato diplomatico conseguito dal governo”. Lo ha affermato oggi il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione, Alessio Butti, dal palco del Digital Innovation Forum 2025 in merito alla nascita di quello che è stato definito “il più potente hub quantistico al mondo” con come obiettivi l’accelerazione della scoperta scientifica, la trasformazione industriale e la sovranità digitale.  

La legge italiana sull’intelligenza artificiale – ho continuato- entrata in vigore lo scorso dieci ottobre “siamo sicuri che sarà una legge che restituirà al nostro Paese un concetto di sovranità tecnologica e industriale”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.1 ° C
20.8 °
19 °
49 %
7.2kmh
0 %
Gio
19 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1997)ultimora (1362)vid (225)tec (105)Lav (79)sal (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati