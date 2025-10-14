23.1 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

ComoLake, Gasparini (Aws): “Più di 2 milioni di imprese italiane usano Ai”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Oltre due milioni di imprese italiane utilizzano l’intelligenza artificiale con un tasso di crescita stimato al 30%, superiore alla media europea del 27%”. Lo ha detto oggi Giulia Gasparini, Country Leader di Aws Italia, intervenendo dal palco dell’edizione 2025 del Digital Innovation Forum.  

Gasparini avverte: “Senza mercato unico integrato, senza investimenti in digitalizzazione e senza politiche lungimiranti, l’Europa rischia di arretrare di fronte alle altre economie globali”. 

“I costi di compliance in Europa per le imprese tecnologiche sono più alti che in altre parti del mondo, ostacolo che frena l’innovazione. Oggi le aziende italiane dedicano il 30% della spesa tecnologica alla conformità, il 70% delle stesse crede che aumenterà i prossimi anni. Rappresenta un freno per le piccole e medie imprese”. 

“Vediamo segnali positivi dall’Italia: investimenti in cloud, intelligenza artificiale e infrastrutture digitali che stanno ammodernando l’industria, supportando i servizi pubblici e aiutando le imprese a innovare in tutta sicurezza. Ma questo potenziale potrà svilupparsi appieno solo se si affermerà una nuova cultura della regolamentazione, non come ostacolo ma come piattaforma di fiducia e crescita” ha poi concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23.1 ° C
23.9 °
21.8 °
51 %
1.3kmh
20 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
22 °
Ven
22 °
Sab
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1708)ultimora (1220)vid (125)tec (92)Lav (75)sal (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati