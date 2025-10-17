20.2 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Comolake, Italiano (Luiss): “Tutti i nostri laureati studiano intelligenza artificiale”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Abbiamo introdotto un corso obbligatorio di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale per tutti gli studenti magistrali. È una scelta precisa: alla Luiss non ci si laurea se non si sa cos’è l’intelligenza artificiale e come usarla”, ha dichiarato Giuseppe Italiano, professore di computer science e prorettore all’intelligenza artificiale della Luiss Guido Carli, in un’intervista all’Adnkronos durante la conferenza Comolake 2025. “Crediamo che qualunque carriera – avvocato, manager, economista, diplomatico – debba ormai comprendere le competenze base di AI”, ha spiegato. “Ora stiamo lavorando per estendere il corso anche alle lauree triennali e per rendere più avanzati i contenuti della magistrale: l’obiettivo è costruire una cultura digitale trasversale”. 

Italiano ha aggiunto che “l’iniziativa ha avuto un ottimo riscontro tra gli studenti, ma anche tra i docenti, che abbiamo dovuto coinvolgere e formare: alla fine tutti hanno compreso il valore di questa trasformazione culturale”. Ha infine ricordato che “la Luiss ha fondato il centro di ricerca AI for Society, dedicato a studiare le implicazioni dell’intelligenza artificiale sulla società, con un approccio multidisciplinare che coinvolge informatici, giuristi, economisti e filosofi, per promuovere un’AI etica, trasparente e al servizio dell’uomo”. 

 

