Comolake, Lio (Accenture): “Attenzione all’AI divide, le piccole imprese rischiano di restare indietro”

(Adnkronos) – “Solo il 7% delle piccole imprese italiane ha avviato progetti di intelligenza artificiale: è il segnale di un pericoloso AI divide”, ha dichiarato Teodoro Lio, amministratore delegato di Accenture Italia, in occasione della diretta Adnkronos da Comolake 2025. 

“L’AI è un’enorme opportunità per aumentare produttività e competitività, ma va accompagnata da investimenti e formazione”, ha spiegato. “Serve un’iniziativa di sistema: grandi aziende, pubblica amministrazione e capifiliera devono aiutare le Pmi a compiere la transizione digitale”. 

Lio ha concluso che “per cogliere i vantaggi dell’AI servono dati, competenze e infrastrutture adeguate: solo così potremo trasformare la tecnologia in crescita reale”. 

 

