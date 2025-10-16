20.1 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Comolake, Moschella: “Come fisici abbiamo capito ciò che non potevamo immaginare”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Abbiamo messo su questo palco le menti più brillanti del nostro tempo”. Lo dice Ugo Moschella, professore di fisica teorica all’Università dell’Insubria, riferendosi alla motivazione che l’ha portato sul palco di Comolake. Secondo il professor Moschella è “straordinario che abbiamo capito ciò che non potevamo immaginare, poi l’abbiamo immaginato e alla fine era giusto”. Moschella dice che a “un ragazzo che vuole fare fisica direi che ognuno deve seguire la propria inclinazione, quello che corrisponde alle proprie inclinazioni, i nostri studenti hanno il tasso di assunzione al 100 per 100”, conclude.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.1 ° C
20.8 °
19 °
49 %
7.2kmh
0 %
Gio
19 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1997)ultimora (1362)vid (225)tec (105)Lav (79)sal (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati