ComoLake, Polito (Indra Group): “Mobilità strategica per il futuro”

(Adnkronos) – “La mobilità è un’infrastruttura digitale importantissima e strategica per il futuro. È fondamentale lavorare per una mobilità sempre più sostenibile e sicura, intesa come sicurezza delle infrastrutture e delle persone. Infine, una mobilità che sia sempre più intelligente perché serve una tecnologia che consenta alla rete di essere più efficiente possibile”. Lo ha detto oggi Erminio Polito, ceo di Indra Group in Italia, conversando con l’Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio. 

economia

