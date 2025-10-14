23.1 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

ComoLake, Protto (Cellnex): “Investimenti in telecomunicazioni non adeguati alle necessità del Paese”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ci siamo accorti che la quantià di investimenti che le aziende di telecomunicazioni devono sviluppare sul territorio nazionale non sono adeguati alla necessità. Uno sviluppo di una infrastruttura capillare, a banda larga, in tutto il Paese e a partire dalle infrastrutture critiche è assolutamente una necessità e un bisogno non più procrastinabile per un paese moderno e votato all’innovazione come l’Italia. Questo perché gli investimenti sono sempre più onerosi”. Lo ha detto oggi Federico Protto, ceo e presidente di Cellnex Italia, intervenendo al Digital Innovation Forum 2025. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23.1 ° C
23.9 °
21.8 °
51 %
1.3kmh
20 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
22 °
Ven
22 °
Sab
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1708)ultimora (1220)vid (125)tec (92)Lav (75)sal (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati