ComoLake, Pujia: “Digitalizzazione cambierà logistica italiana”

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La digitalizzazione permetterà di cambiare sistema della logistica italiana. Al momento non esiste un vero scambio di dati in tempo reale, il ministero ha lanciato un bando, chiuso lo scorso 30 settembre, da 157 milioni di euro e proiettato su più di 8000 imprese con l’idea di realizzare una piattaforma di dialogo informatizzato tra le imprese di trasporto e logistica con il sistema della piattaforma nazionale che stiamo realizzando presso il ministero”. Lo ha detto oggi Enrico Maria Pujia, capo dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasrporto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dialogando con l’Adnkronos al Digital Innovation Forum 

“Questo è il primo passo su quello che sarà il futuro. Una trasformazione digitale importante che renderà possibile lo scambio di dati in tempo reale tra amministrazioni e imprese” ha poi aggiunto. “Non basta fare solo infrastrutture, dobbiamo potenziare il sistema di infostrutture, della digitalizzazione dei sistemi della logistica integrata, cosa che in Italia è ancora macchinosa”. 

economia

