Comolake, Raffiotta (Bicocca): “Legge 132 su Ia importantissima per attuazione regole Ue”

(Adnkronos) – “La legge 132 è una legge importantissima e, da una parte, interviene per dare attuazione al regolamento europeo. Tratta la sperimentazione, fissa alcuni principi politici come la centralità dell’uomo nel lavoro, delle norme che favoriscono la ricerca scientifica in ambito sanitario e altre norme di varia natura. Fa anche un’altra cosa importante: fissa le risorse a sostegno per fare innovazione”. Lo dice Edoardo Raffiotta, professore di Diritto dell’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, riferendosi alla nuova legge 132 sull’intelligenza artificiale a livello nazionale. 

economia

© Riproduzione riservata

