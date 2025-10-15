20.7 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

ComoLake, Ravasi (Next Digital Platform): “Su euro digitale Europa soffre iniziative nazionali”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Quello che l’Europa sta soffrendo in questo momento è che le tante iniziative che ci sono nel mondo della moneta digitale, sono iniziative nazionali, anche se nelle ultime settimane abbiamo visto un’accelerazione. L’Europa non è ancora unita come confederazione di stati, ci sono tante iniziative che si fermano ai confini di ogni Paese”. Lo ha detto oggi Paolo Ravasi, fondatore di Next Digital Platform, dialogando con l’Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio. 

Lo sforzo che sta facendo la Bce con l’euro digitale “è un’iniziativa pubblica che possa abbattere confini per creare un sistema di pagamento paneuropeo – ha aggiunto Ravasi -. L’importanza dell’euro digitale sta nel fatto di poter garantire un sistema di pagamento digitale la cui esperienza si avvicina il più possibile al pagamento in contanti: immediatezza, pagamenti anche tra persone e non solo esercenti, fare e ricevere pagamenti verso gli enti governativi garantendo privacy sulle transazioni e un’immediatezza e facilità d’uso che gli altri sistemi di pagamento digitali non garantiscono. Il tema dell’inclusione è molto importante”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.7 ° C
21.3 °
19.7 °
51 %
7.2kmh
0 %
Mer
19 °
Gio
21 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1904)ultimora (1318)vid (183)tec (106)Lav (75)sal (65)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati