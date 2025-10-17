20.2 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Comolake, Rizzo (Lutech): “Infrastrutture AI e formazione, le basi per digitalizzare la PA”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Per digitalizzare davvero la pubblica amministrazione italiana servono tre pilastri: infrastrutture, competenze e qualità del dato”, ha dichiarato Gaetano Rizzo, direttore della pubblica amministrazione di Lutech, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025. “Il primo elemento è l’infrastruttura per l’intelligenza artificiale, che significa saper memorizzare, selezionare e rendere i dati utilizzabili all’interno di sistemi di calcolo ad alte prestazioni”, ha spiegato. “Noi di Lutech siamo stati pionieri in questo campo: abbiamo installato i supercomputer Leonardo a Bologna e Da Vinci per Leonardo Spa, macchine che abilitano l’elaborazione dei dati su cui si basano gli algoritmi di AI”. 

Rizzo ha sottolineato che “accanto alla potenza di calcolo, serve una formazione adeguata per i dipendenti pubblici e per i cittadini. Non basta digitalizzare i processi: bisogna formare chi li usa”. “La qualità del servizio digitale si misura nella soddisfazione del cittadino”, ha aggiunto. “Un sistema automatizzato riduce gli errori, accelera le pratiche e migliora la vita quotidiana. È qui che il digitale diventa davvero servizio pubblico: quando risolve problemi concreti e restituisce tempo alle persone”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.2 ° C
20.8 °
18.6 °
47 %
7.2kmh
20 %
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1953)ultimora (1329)vid (233)tec (101)Lav (83)sal (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati