20.1 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Comolake, Santacroce: “Quantum Lake iniziativa collegata anche ad altri progetti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Si tratta di un’iniziativa che nasce in accordo con le istituzioni competenti, per portare le conoscenze su tutto il panorama nazionale. In realtà non riguarda soltanto il quantum, perché Quantum Lake sarà collegato ad altri progetti per favorire la connessione con questi momenti formativi e il futuro curriculum degli studenti”. Lo dice Alessandra Santacroce, presidente fondazione Ibm e capo affari governativi Ibm in Italia, nel corso della diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, spiegando l’iniziativa Quantum Lake, con la quale Ibm porterà la conoscenza del calcolo quantistico nelle scuole italiane. 

Ad occuparsi di spiegare questa nuova tecnologia ai ragazzi è Federico Mattei, Ibm Quantum Ambassador per l’Italia e Quantum Business Developer per l’Europa. Secondo Mattei la “meccanica quantistica è “un elemento estremamente attuale, ma prima bisogna capirne il potenziale. Gli ambiti sono tre: il primo riguarda quegli studi delle scienze naturali, quindi l’infinitamente piccolo. Il secondo è l’ottimizzazione che può riguardare i veicoli, ma anche, ad esempio, una rete di distribuzione elettrica. L’ultimo è l’intelligenza artificiale, alcuni degli algoritmi dell’intelligenza artificiale verranno potenziati dai computer quantistici”. Mattei conclude dicendo che l’obiettivo finale del coinvolgimento dei ragazzi è “creare una nuova classe di professionisti”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.1 ° C
20.8 °
19 °
49 %
7.2kmh
0 %
Gio
19 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1997)ultimora (1362)vid (225)tec (105)Lav (79)sal (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati