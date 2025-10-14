23.1 C
ComoLake, Schiavo (Tim): “Nostra visione chiara per supporto a competitività”

(Adnkronos) – “La visione di Tim Enterprise è chiara: costruire un’infrastruttura solida, sostenibile e tutta italiana per supportare l’autonomia digitale e la competitività del Paese in Europa e nel mondo”. Lo ha detto oggi Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim, intervenendo all’edizione 2025 del Digital Innovation Forum.  

Tim Enterprise “rappresenta il cuore tecnologico dell’Italia – ha sottolineato Schiavo -, con una piattaforma integrata che unisce connettività, data center di ultima generazione, servizi cloud, cybersecurity e IoT”. 

“Con un piano di investimenti da un miliardo di euro per i prossimi tre anni, stiamo potenziando la nostra rete di data center, molti certificati ai massimi standard internazionali, e sviluppando tecnologie all’avanguardia come l’edge computing e soluzioni ai ready. Il cloud è diventato la nostra principale fonte di ricavi, confermando la nostra leadership in un mercato in rapida evoluzione” ha poi concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

