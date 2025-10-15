19.6 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

ComoLake, Vespri: “Necessaria regolamentazione Ai”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “È necessaria una regolamentazione dell’intelligenza artificiale perché coinvolge una serie di aspetti etici e personali. Capire se uno è giudicato da una macchina o da un essere umano è fondamentale”. Lo ha detto oggi Vincenzo Vespri, professore ordinario di matematica presso l’Università di Firenze, dialogando con l’Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.  

“L’Ai Act ha il problema di non essere chiaro, 140 pagine di regolamentazione spingono le aziende a sviluppare altrove”. Secondo il professore serve “molta chiarezza nel seguire delle regole per un mercato relativamente piccolo come quello europeo. La mia impressione è che stiamo penalizzando le aziende che si devono sviluppare”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.6 ° C
20.2 °
19 °
60 %
3.6kmh
0 %
Mer
19 °
Gio
21 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1831)ultimora (1283)vid (163)tec (102)Lav (75)sal (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati