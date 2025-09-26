14.3 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Competitività, D’Avanzo (Unitelma): “Importante il tema della formazione”

(Adnkronos) – “Quando parliamo di semplificazione e competitività in relazione alle nuove tecnologie dobbiamo fare grande attenzione al problema della formazione, soprattutto in ambito giuridico. Dobbiamo formare persone che siano in grado di rappresentare nuove figure professionali, essenziali nella transizione digitale.” Lo ha dichiarato Wanda D’Avanzo, avvocata e Dottoressa di Ricerca di informatica giuridica dell’Unitelma Sapienza, a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’, un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche, organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani. “Le norme importanti che richiedono grande attenzione sono il GDPR, il Codice dell’amministrazione digitale nazionale, e il regolamento sull’intelligenza artificiale. È necessario – ha concluso – che le università svolgano il loro ruolo formativo per preparare i giovani che andranno a lavorare nel futuro.”  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

