12.1 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Comuni, Nicotra (Anci): “Stati generali importante momento, più supporto per i piccoli”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Siamo contenti di aver organizzato questa due giorni qui alla nuvola dedicata solo ai piccoli comuni, un momento di incontro importante. L’Anci lavora per i Comuni e lo fa con ancora maggiore impegno, determinazione ed energia verso le realtà più piccole, che sono tantissime”. Così Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci, l’associazione nazionale comuni italiani, intervenendo agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. “Nel nostro Paese sono circa 5600 i piccoli comuni”, dove ha dimora “il 16% della nostra popolazione. Questi hanno bisogno di più supporto, sia di carattere tecnico che istituzionale”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.1 ° C
12.8 °
10.3 °
64 %
4.5kmh
40 %
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1461)ultimora (1289)sport (69)Eurofocus (54)demografica (49)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati