10.8 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Comuni, sindaco Roccascalegna: “In tanti in disaccordo su Legge sulla Montagna”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Questo incontro mi fa molto piacere, anche nell’ottica” del confronto “sulla legge della Montagna, che sta facendo storcere il naso a parecchi sindaci, oltre che a me. Oggi, qui, ho trovato parecchi spunti e parlando con altri sindaci vedo che siamo d’accordo: non è una legge giusta”. Così Domenico Giangiordano, sindaco di Roccascalegna, in provincia di Chieti, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma.  

“Ho lottato per 14 anni per trasformare il mio paese da un piccolo paese che aveva 5.000 turisti all’anno, ad uno che ne ha 45mila. Abbiamo lottato, abbiamo mantenuto le scuole, che sono la spina dorsale dei nostri paesi. Chi investe nei piccoli centri sono coloro che vogliono restarci – prosegue – Questi incontri devono avvenire sempre più spesso perché così si incontrano anche le idee”. 

“Queste leggi andrebbero scritte” in seguito ad un “confronto con i territori. Questa di certo è una legge scritta soprattutto per le Alpi e non per gli Appennini, dove non abbiamo grandi cime ma abbiamo aree collinari disagiate, dove è difficile mantenere le scuole e dove non abbiamo ospedali vicini – aggiunge il primo cittadino di Roccascalegna – dobbiamo scrivere le leggi avvicinandoci ai territori, si deve venire a vedere il livello di vita, perché lo spopolamento sta avvenendo dappertutto e soprattutto da noi”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.8 ° C
11.8 °
8.9 °
69 %
2.6kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
12 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1466)ultimora (1293)sport (70)Eurofocus (54)demografica (49)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati