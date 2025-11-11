16.9 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Comunicazione, Faravelli (Nestlé Purina): “Nel pet care servono trasparenza e semplicità”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La comunicazione nel pet care è molto complessa e affollata: la nostra sfida è essere sempre più semplici, diretti e trasparenti nel raccontare come i nostri prodotti possono davvero migliorare la vita degli animali”. Ha detto Sara Faravelli, direttore comunicazione corporate Purina sud Europa, intervenuta al Brand Journalism Festival 2025 al Talent Garden di Roma. 

“Credibilità e vicinanza sono elementi chiave – ha aggiunto Faravelli – per questo coinvolgiamo sempre più le nostre persone come veri e propri Purina ambassador, capaci di portare la loro voce ed esperienza nei progetti aziendali e nel racconto del legame tra persone e animali”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.9 ° C
18.6 °
15.1 °
67 %
1.8kmh
20 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1501)ultimora (1397)sport (59)demografica (45)attualità (23)campionato (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati