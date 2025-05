Concerto Radio Italia, stasera 30 maggio a Milano: cantanti, scaletta e orari

(Adnkronos) – ‘Radio Italia Live – Il concerto’ torna oggi, venerdì 30 maggio, in diretta dalle 20.40 in Piazza Duomo a Milano. Ecco chi sono i cantanti protagonisti che si esibiranno stasera in occasione del più grande evento gratuito di musica live in Italia. I cantanti protagonisti che saliranno sul palco di Radio Italia Live sono: Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly, Pinguini Tattici Nucleari. Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla dell’evento è scritta da Saturnino. Il concerto è trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. E sarà visibile in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)