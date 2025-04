Concertone Primo Maggio, verso conferma storico trio a conduzione: Noemi ed Ermal Meta con BigMama

(Adnkronos) – Ermal Meta, Noemi e BigMama verso la conferma alla conduzione del Concertone del Primo Maggio. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, a meno di un mese dall’evento, che quest’anno torna nella sua storica location di Piazza San Giovanni a Roma, la macchina organizzativa, guidata dalla direzione artistica di Massimo Bonelli, è già in pieno movimento e si va verso la riconferma del trio che già l’anno scorso aveva guidato la lunga maratona musicale. La novità di quest’anno sarebbe, secondo le indiscrezioni, che BigMama non si limiterà come l’anno scorso all’opening del primo pomeriggio, ma parteciperà con Ermal Meta e Noemi anche alla conduzione della diretta serale. Un ruolo per la rapper campana che farà da apripista per la conduzione dell’edizione italiana dell’Eurovision Song Contest di Basilea (dal 13 al 17 maggio), dove BigMama affiancherà Gabriele Corsi. Il concertone, che quest’anno torna nella sua sede storica, dopo la parentesi dell’anno scorso al Circo Massimo, sarà trasmesso come sempre in diretta da Rai3 (dalle 15.15 alle 24, con l’interruzione dalle 18.55 alle 20 per la messa in onda di Tg3 e Tgr) e in streaming su RaiPlay, a cura della direzione Intrattenimento Prime Time della Rai. (di Loredana Errico) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)