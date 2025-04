Conclave, decisa la data: inizierà il 7 maggio

(Adnkronos) – Inizierà il 7 maggio il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. A presiederlo sarà il cardinale Pietro Parolin. Lo ha riferito oggi il portavoce vaticano Matteo Bruni, spiegando che la data del 7 maggio è stata presa dai cardinali “per dare il tempo per organizzare tutti i preparativi necessari”. La forbice entro cui doveva essere fissato l’inizio era inclusa “tra il 6 e il 10 maggio”, ha precisato Bruni. I porporati sono arrivati a Roma da tutto il mondo e si sono riuniti nell’Aula del Sinodo in Vaticano. Per molti di loro è stato il primo incontro. Nel pre Conclave si è parlato anche del caso del cardinale Angelo Becciu “ma ancora non c’è nessuna delibera”, ha spiegato Bruni. Qualche cardinale elettore non è ancora arrivato a Roma “per motivi di salute” ma si tratterebbe solo di ritardo, allo stato “non risultano disdette”, ha spiegato Bruni nel corso di un briefing. Il 7 maggio i cardinali concelebreranno tutti la solenne messa ‘pro eligendo Pontifice’ di inizio Conclave, che sarà presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, card. Giovanni Battista Re, che inviterà i confratelli a procedere nel pomeriggio verso la Sistina con queste parole: ‘Tutta la Chiesa, unita a noi nella preghiera, invoca costantemente la grazia dello Spirito Santo, perché sia eletto da noi un degno Pastore di tutto il gregge di Cristo’.

I cardinali elettori che dal 7 maggio entreranno in Sistina per eleggere il successore di papa Francesco saranno ospitati a Casa Santa Marta. Se non dovesse bastare lo spazio, c’è l’edificio accanto, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano. Stamani alla quinta Congregazione generale erano presenti oltre 180 cardinali, tra i quali oltre un centinaio gli elettori che entreranno in Sistina. Nel corso della Congregazione – durata dalle 9 alle 12.25 – ci sono stati una ventina di interventi. “Tema principale la Chiesa, il rapporto con il mondo, le sfide che si presentano e le qualità che dovrà avere il nuovo Papa per rispondere a queste sfide”, ha sottolineato il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Ma anche “temi di particolare rilevanza per il futuro della Chiesa: il rapporto con il mondo contemporaneo e alcune delle sfide che si evidenziano, l’evangelizzazione, il rapporto con le altre fedi, la questione degli abusi”. Nel corso della Congregazione dei cardinali sono stati sorteggiati i tre porporati che costituiranno la commissione che aiuta il cardinale camerlengo, Kevin Farrell, nella gestione degli affari ordinari della preparazione del Conclave: il card. Reinhard Marx, Luis Antonio Tagle, Dominique Mamberti. La sesta Congregazione, domani alle 9. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)