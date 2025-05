Conclave, il cardinale Zuppi: “Io eletto Papa? Avrei fatto come nel film di Nanni Moretti”

(Adnkronos) – Cosa sarebbe successo se Matteo Maria Zuppi fosse stato scelto come nuovo Papa al posto di Robert Francis Prevost? A rivelarlo è lo stesso cardinale romano al Salone del libro di Torino. “Vedere tanta gente in piazza San Pietro che aspettava l’annuncio del nuovo Pontefice è stato commovente, c’era gioia e suspense”, ha raccontato. “Ma quando, finito il Conclave, Papa Leone XIV si è affacciato al balcone ho visto tutta quella gente che riempiva la piazza e via della Conciliazione, ho pensato che se fossi stato io il Papa avrei fatto come nel film di Nanni Moretti: mi sarei affacciato al balcone, avrei guardato tutta quella gente, mi sarei detto ‘Non ce la faccio’, sarei rientrato e avrei richiuso la finestra”, ha scherzato il presidente della Cei. Zuppi era a Torino per confrontarsi su ‘Le storie, la Storia. Dall’io al noi’ con Ligabue. “Tempi così duri – ha detto il cantautore – non li avevo mai visti. Ci sono tante paure che fanno sentire soli. È il peggiore decennio tra i sei che ho vissuto, tra pandemia, la guerra in Ucraina e tutti gli altri conflitti, i ragazzi che vanno dallo psicologo e gli dicono che non sanno immaginarsi un futuro”. “Sono stato bambino negli anni Sessanta, in un’età meravigliosa, in un momento in cui, come la si vedesse, c’è stata forte la convinzione che si potesse un po’ aggiustare il mondo e il mondo potesse diventare un po’ più giusto. Oggi 26 persone detengono il patrimonio della metà del mondo, quindi – ha continuato Ligabue – è l’opposto di quello in cui credevamo e per il quale abbiamo anche lottato. Questo tipo di squilibrio non può non portare l’ infelicità”.

Zuppi ha parlato di migranti e delle guerre in Ucraina e Medio Oriente. "Ho la speranza che è un po' di più dell'ottimismo, non dobbiamo mai perdere la speranza", ha detto su una positiva soluzione della guerra in Ucraina. "Dobbiamo avere tanta speranza e pagare il prezzo della speranza – ha aggiunto – ma dobbiamo mettercela tutta, come ha voluto Papa Francesco e come mi sembra abbia già detto Papa Leone XIV che ha già offerto la Santa Sede come luogo di incontro".