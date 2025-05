Conclave, il toto Papa ‘pop’: dalle scommesse fai da te ai bookmaker

(Adnkronos) – C’è chi si affida alla nazionalità, e tifa per l’italiano o per l’africano o per l’asiatico. Chi resta affezionato alle categorie della politica e cerca il progressista o il conservatore, cercando anche nel Conclave 2025 il centro che non si trova in Parlamento. E c’è chi, alla fine, sceglie per istinto l’immagine che gli sembra più affine a quella di un Pontefice. Quasi tutti, si pronunciano per sentito dire. Il toto Papa dei non addetti ai lavori, partendo da tutti i giornalisti esclusi i vaticanisti, diventa soprattutto un esercizio pop, un gioco alimentato dalla curiosità e dalla voglia di partecipare comunque a un evento che catalizza un interesse globale. E’, allo stesso tempo, un esercizio inevitabilmente dissacrante per chi è credente e aspetta la fumata bianca dal comignolo Cappella Sistina con apprensione e devozione. Viene vissuto, da questo punto di osservazione, come una sorta di profanazione di un passaggio che dovrebbe essere scandito dalla preghiera e dal raccoglimento e non dal tifo da stadio. Il FantaPapa, come l’originale Fantacalcio o il surrogato FantaSanremo, è un gioco che attrae chi vuole sempre e comunque provare l’ebbrezza del pronostico. Zuppi, Parolin, Tagle, Pizzaballa e Ambongo Besungu, citando i nomi dei cardinali più popolari, diventano star assimilabili ai calciatori e ai cantanti che si giocano il soglio pontificio nelle scommesse fai da te, quelle organizzate nelle aziende, nei bar e nelle redazioni. E se le scommesse ‘vere’ sul Papa in Italia sono vietate, con tanto di decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che esclude dalle quote ogni evento religioso o che possa generare conflitti etici o culturali, all’estero volano gli affari dei bookmakers. Si scommette su qualsiasi cosa. Alla vigilia del Conclave, al via domani pomeriggio, volano le puntate sul nome del Pontefice, con il cardinale Pietro Parolin in testa anche per gli scommettitori al 32%, seguito da Luis Antonio Tagle, che raccoglie il 16% delle giocate. In continuo aggiornamento anche le quote, segnala Agipronews, con Mario Grech, cardinale molto vicino a Bergoglio che in una settimana ha dimezzato la sua quota. : il maltese si gioca a 20, quota più che dimezzata rispetto al 42 di una settimana fa. Si punta anche sul giorno in cui verrà annunciato il nuovo Pontefice: previsto un Conclave molto breve, con fumata bianca già l’8 maggio fissata a 2,10, in vantaggio sul 9 maggio dato a 2,75. Sale a 7 l’opzione 10 maggio, con l’elezione papale alla prima votazione, mercoledì 7 maggio, data a 9. Non mancano le scommesse sul nome che sceglierà il nuovo Papa. Nel Regno Unito si gioca a 5 la possibilità che il nuovo Papa scelga Francesco, in vantaggio su Giovanni e Giovanni Paolo, fissati entrambe a 6 volte la posta, seguiti da Benedetto a quota 7. In tutto questo, tornando alla realtà, va ricordato che anche andando oltre il tradizionale ‘chi entra Papa, esce cardinale’ i giochi in Conclave si faranno a valle di trattative serrate, compromessi e accordi, che devono tenere insieme interessi contrapposti, strategie, cordate e giochi di potere. (Di Fabio Insenga) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)