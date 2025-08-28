29.8 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Conference League, Fiorentina-Polissya 3-2: viola qualificati alla fase campionato

(Adnkronos) – La Fiorentina supera il playoff e si qualifica alla ‘League Phase’, la fase campionato di Conference League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i viola sconfiggono 3-2 il Polissya, già battuto per 3-0 dell’andata. Per gli ucraini a segno Nazarenko al 2′ e Andriyevskyi al 14′, gol dei gigliati di Dodo al 79′, Ranieri all’86’ e Dzeko all’89’.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

