Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 18 dicembre, i viola affrontano il Losanna nella sesta partita della fase campionato: fin qui, la squadra di Vanoli ha conquistato 9 punti nel torneo e ha ancora modo di puntare alla qualificazione diretta agli ottavi. Gli svizzeri sono al momento sedicesimi, con 8 punti conquistati. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Losanna-Fiorentina, in campo stasera alle 21:  

Losanna (4-3-1-2) Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Diakitè, Bair. All. Zeidler 

Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Richardson, Fortini; Dzeko, Kean. All. Vanoli 

La partita di Conference League tra Losanna e Fiorentina sarà visibile su Sky Sport, ai canali 202 e 253. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

