“Consenziente anche se ubriaca”, definitiva l’assoluzione di due giovani a Ravenna

(Adnkronos) – Anche se sotto effetto di alcol, era consenziente quando è stata ripresa con il telefonino mentre aveva un rapporto con un altro ragazzo a Ravenna. La Cassazione ha reso definitiva l’assoluzione per due uomini, un 35enne e un 36enne, accusati di violenza sessuale di gruppo per induzione all’atto sessuale. I fatti sono avvenuti nell’ottobre 2017, dopo una serata in un locale durante la quale la ragazza, 18enne, aveva bevuto molto alcol ed era stata poi portata in un appartamento. Secondo l’accusa lì uno dei due imputati ha avuto un rapporto con la ragazza, mentre l’altro la filmava con il cellulare. Entrambi sono stati sempre assolti con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, prima dal tribunale di Ravenna e poi dai giudici della Corte d’Appello di Bologna. Giovedì scorso l’assoluzione è diventata definitiva con la decisione della Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso della procura generale di Bologna.

Subito dopo il racconto, riportato dalla ragazza, i due furono arrestati e poi dopo alcuni giorni liberati dal tribunale del Riesame. Soddisfatti i difensori di uno dei due imputati, gli avvocati Francesco Papiani e Raffaella Salsano: “E’ la chiusura di una vicenda che si è trascinata avanti per anni – dicono i difensori all’Adnkronos – entrambi hanno avuto anche un grave danno di immagine perché sono stati etichettati come predatori sessuali”.

cronaca

