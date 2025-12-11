9.1 C
Firenze
giovedì 11 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Consiglio dei Ministri approva il decreto Milleproroghe

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Via libera del Cdm al decreto milleproroghe. A quanto si apprende, mentre è in corso il consiglio dei ministri, è stato approvato il provvedimento omnibus in 16 articoli, che introduce tra le altre cose, norme su Lep, intercettazioni, decontribuzioni per i giovani, multe stradali e nomina dei commissari. 

Nel pacchetto, depositato dal governo in commissione Bilancio al Senato, ci sono affitti brevi, rinnovi contrattuali, dividendi, tobin tax e contributo delle banche. Domani alle 18 scade il termine per presentare i subemendamenti, ma il voto entrerebbe nel vivo domenica. La commissione si riunirà domani mattina alle 11. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
9.1 ° C
12.1 °
8.8 °
92 %
1.5kmh
20 %
Gio
10 °
Ven
15 °
Sab
14 °
Dom
14 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1421)ultimora (1301)sport (60)demografica (35)Eurofocus (25)attualità (25)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati