Consiglio dei Ministri approva il decreto Milleproroghe

(Adnkronos) – Via libera del Cdm al decreto milleproroghe. A quanto si apprende, mentre è in corso il consiglio dei ministri, è stato approvato il provvedimento omnibus in 16 articoli, che introduce tra le altre cose, norme su Lep, intercettazioni, decontribuzioni per i giovani, multe stradali e nomina dei commissari.

Nel pacchetto, depositato dal governo in commissione Bilancio al Senato, ci sono affitti brevi, rinnovi contrattuali, dividendi, tobin tax e contributo delle banche. Domani alle 18 scade il termine per presentare i subemendamenti, ma il voto entrerebbe nel vivo domenica. La commissione si riunirà domani mattina alle 11.

