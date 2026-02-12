Constantini e Mosaner: “Nessuna autorizzazione a video Pd sul referendum”

(Adnkronos) –

Il Pd usa le immagini degli atleti azzurri del curling per un video sul referendum sulla riforma della giustizia. Poi, dopo la bufera mediatica, rimuove la clip. In mezzo, lo “sgomento” del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e la protesta di Stefania Constantini e Amos Mosaner, bronzo nel curling e protagonisti inconsapevoli della vicenda.

“In merito alla diffusione sui canali social del Partito Democratico di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22-23 marzo, desidero precisare che non sono stato informato preventivamente dell’utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l’associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico”, scrivono Mosaner e Constantini sui propri profili Instagram.

“Chiedo che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione possa generare un collegamento, diretto o indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica”, la richiesta degli atleti cui ha fatto seguito l’effettiva rimozione del video.

“Il mio impegno – concludono Constantini e Mosaner – è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e mi sostengono”.

—

milano-cortina-2026

webinfo@adnkronos.com (Web Info)