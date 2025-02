Consulta, nuovi giudici giurano al Quirinale: ricostituito plenum

(Adnkronos) – Oggi in mattinata al palazzo del Quirinale hanno prestato giuramento, dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quali giudici della Corte costituzionale Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli, Roberto Nicola Cassinelli e Francesco Saverio Marini, eletti dal Parlamento in seduta comune il 13 febbraio scorso. Erano presenti alla cerimonia i presidenti del Senato, Ignazio La Russa, della Camera Lorenzo Fontana, del Consiglio Giorgia Meloni, della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, i giudici costituzionali in carica, i giudici emeriti della Corte stessa e altre Autorità dello Stato. Dopo 466 giorni, dall’11 novembre quando cessò dal mandato Silvana Sciarra, la Consulta ritrova quindi formalmente il plenum. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)