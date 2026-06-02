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Consumano ‘miele da sballo’, tre giovani in ospedale: 17enne in rianimazione

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Consumano “miele da sballo” e finiscono in ospedale: un minorenne in rianimazione. Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano (Napoli) sono intervenuti all’Ospedale di Frattamaggiore. Poco prima tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano arrivati nel pronto soccorso in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente. Il più piccolo dei tre era anche in grave crisi respiratoria. Da una prima ricostruzione pare che i 3 – dopo essersi riuniti a casa del minore – abbiano consumato ciò che in rete viene chiamato “miele da sballo”.  

La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I ragazzi ne avrebbero assaggiato molto poca, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male. I genitori del minorenne erano in casa e hanno immediatamente chiamato il 118. Il vasetto con all’interno lo stupefacente gelatinoso è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del 17enne. Dai primi accertamenti speditivi il contenuto del barattolo – sequestrato – è risultato positivo ai cannabinoidi. I ragazzi di 19 e 22 anni sono in stato di choc ma fortunatamente già dimessi mentre il minorenne è stato trasferito presso il reparto rianimazione dell’ospedale San Paolo di Napoli in prognosi riservata e in pericolo di vita. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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