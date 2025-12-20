12.7 C
Contatto Castellanos-Terracciano in area, niente rigore: proteste in Lazio-Cremonese

(Adnkronos) – Polemiche in Lazio-Cremonese. Oggi, sabato 20 dicembre, la squadra biancoceleste ha protestato a lungo con l’arbitro Pairetto per un possibile calcio di rigore non fischiato dopo un contatto tra Castellanos e Terracciano. L’attaccante argentino, al 49′, si avventa su una palla vagante in area e la colpisce, proprio nel momento in cui stava calciando il difensore lombardo, che trova quindi anche il tallone del Taty. 

Castellanos, a terra dolorante per il contatto subito, lamenta un fallo da rigore, ma Pairetto fa segno di proseguire. I replay mostrano entrambi i calciatori arrivare sul pallone praticamente in simultanea, con Terracciano che colpisce sia il pallone che la gamba dell’attaccante della Lazio. 

 

