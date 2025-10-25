17.3 C
sabato 25 Ottobre 2025
Conte gli dice qualcosa, Lautaro Martinez reagisce: rissa sfiorata in Napoli-Inter

(Adnkronos) –
Tensione in Napoli-Inter. Durante il secondo tempo del big match del Maradona di oggi, sabato 25 ottobre, c’è stato un acceso botta e risposta tra l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez e l’allenatore azzurro Antonio Conte. I due si sono presi, arrivando quasi alle mani, dopo il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, che ha riaperto la partita. 

Conte, che ha anche allenato Lautaro durante i suoi anni in nerazzurro, ha detto qualcosa all’attaccante argentino, transitato dalle parti della panchina del Napoli. Immediata la reazione di Martinez, che ha acceso un parapiglia tra le due panchine, sedato dall’intervento dell’arbitro. I due si sono continuati a punzecchiare anche a distanza, con il capitano dell’Inter che ha fatto il segno del ‘parla, parla’ con la mano verso Conte. 

 

