Conte, Tardelli sicuro: “Se lascia Napoli sarà solo per la Juventus”

(Adnkronos) – Con il futuro di Igor Tudor ancora in bilico, in casa Juve torna forte il nome di Antonio Conte come nuovo allenatore. Il tecnico del Napoli, fresco di Scudetto appena conquistato con i partenopei, non ha ancora deciso se rimanere in azzurro o guardarsi intorno, con la Juve che potrebbe essere una delle sue destinazioni preferite. “Secondo me nel caso in cui Conte lasci il Napoli è impossibile che vada al Milan o in altre squadre, lascia Napoli solo per la Juventus”, ha detto all’Adnkronos Marco Tardelli, ex giocatore bianconero e campione del mondo 1982. “Aver centrato l’obiettivo Champions è sicuramente stato importante per Tudor, ma tutto dipende sia dalla possibilità che possa tornare Conte, sia da come andrà la Juve nel prossimo Mondiale per Club. Ogni dirigenza ha le proprie idee e cerca di fare scelte che assecondino anche quel che sentono, non c’è un percorso unico da seguire per tutte le squadre”, ha spiegato Tardelli. Una battuta anche sul futuro di Gian Piero Gasperini, in dubbio se rinnovare il suo contratto con l’Atalanta: “È difficile vederlo alla Roma, secondo me sta bene all’Atalanta, ma mai dire mai”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)