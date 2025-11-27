Conti prolunga il festival con ‘Sanremo +’, nuovo show per Milly Carlucci: le novità Rai per il 2026

(Adnkronos) – Un palinsesto che punta sui grandi eventi, su volti di richiamo in nuove collocazioni e su una forte spinta all’innovazione culturale. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’offerta per la stagione Inverno-Primavera 2026 della Rai – illustrata oggi nel Cda Rai – avrà come fulcro i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina su Rai2. Tra le novità più significative un ruolo da protagonista per Carlo Conti su Rai1, che oltre a un nuovo show post-Sanremo prenderà le redini di ‘Dalla strada al palco’, e il debutto su Rai3 del talk show culturale di Fabio Volo. La programmazione di Rai2 sarà quasi interamente catalizzata dal grande ritorno della fiamma olimpica in Italia. Dal 7 al 22 febbraio, la rete si trasformerà nella casa dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, a vent’anni da Torino 2006. RaiSport garantirà una copertura totale dell’evento. L’impegno sportivo proseguirà dal 6 al 15 marzo con i XIV Giochi Paralimpici Invernali.

L’ammiraglia Rai, pur muovendosi in continuità con la stagione precedente, introduce importanti novità nel suo intrattenimento. Il protagonista di punta sarà Carlo Conti, che approda alla conduzione della nuova edizione di ‘Dalla strada al palco’. Il palinsesto si arricchisce inoltre di due nuovi format per la prima serata. A marzo debutterà ‘Mirror’, un nuovo show musicale dal taglio autoriale, incentrato sul confronto generazionale tra due artisti affermati di epoche diverse. Venerdì spazio a ‘Surprise Surprise’, un nuovo emotainment dedicato a grandi storie di altruismo e coraggio, con persone comuni come protagoniste.

L’evento centrale resta il 76esimo Festival di Sanremo. L’attesa sarà scandita da due speciali de ‘L’Eredità’ condotti da Marco Liorni e dedicati alla storia del Festival. La novità del post-kermesse è ‘Sanremo +’, un nuovo programma guidato da Carlo Conti per continuare a celebrare la musica con i protagonisti attuali e passati. In cantiere anche un nuovo spettacolo del sabato sera per Milly Carlucci. Sul fronte daytime, la novità è ‘Linea Bianca Olympia’, spin-off del programma di Massimiliano Ossini dedicato ai luoghi olimpici. Annunciate anche numerose fiction, tra cui ‘La Preside’ e ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’.

Rai3 si distingue per una ricca offerta culturale e di divulgazione, con un’attenzione particolare alla fascia access prime time. La novità più attesa è l’arrivo di Fabio Volo con ‘Il volo di ritorno’, un nuovo talk show culturale che partirà da metà marzo. Sempre in access debutterà ‘Tribù’ di Raffaele Di Placido, e a fine stagione ‘Il Provinciale’ con Federico Quaranta. Le novità del prime time sono: ‘La città ideale’ con Massimiliano Ossini; ‘La pelle del mondo’ con il divulgatore Stefano Mancuso e ‘Le verità nascoste’. Prevista inoltre una serata speciale dedicata a Lucio Dalla il 3 marzo e il ritorno di ‘Un alieno in patria’ con Peter Gomez.

Ricca anche la proposta cinematografica. Tra le prime visioni italiane spiccano ‘Comandante’ con Pierfrancesco Favino, ‘Zamora’ di Neri Marcorè e ‘Napoli – New York’ di Gabriele Salvatores. Per Rai3, l’offerta d’autore include ‘Perfect Days’ di Wim Wenders, ‘Past Lives’, ‘The Whale’ con Brendan Fraser e, per il Giorno della Memoria ‘La zona di interesse’. Infine, l’8 gennaio, a 10 anni dalla sua scomparsa, verrà trasmesso il documentario ‘Moonage Daydream’ su David Bowie.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)