Controlli Antimafia su “impresentabili”, nel mirino una candidatura in Valle d’Aosta e due nelle Marche

(Adnkronos) – Una la candidatura in Valle d’Aosta e due nelle Marche sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dallo stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali. A comunicare l’esito delle verifiche è stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo in apertura della seduta odierna. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

