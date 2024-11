Coppa Davis, Musetti battuto da Cerundolo e Italia inizia male. Ora Sinner

(Adnkronos) – Comincia in salita la fase finale della Coppa Davis per l’Italia. Lorenzo Musetti, nel primo match contro l’Argentina, è stato infatti battuto da Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 6-4, 6-1. Ora toccherà a Jannik Sinner contro Sebastian Baez. Partenza in salita per Musetti. L’azzurro spreca ben tre palle break nel primo set e non riesce a trovare continuità con il servizio. Cerundolo rimane dentro la partita e riesce a rubare la battuta all’azzurro nel settimo game. Lorenzo però reagisce e riesce a piazzare subito il controbreak, pareggiando i conti. La gioia azzurra dura poco: Cerundolo sfrutta alcuni errori banali di Musetti e gli ruba ancora una volta il servizio. È il break decisivo: Cerundolo vince il primo set 6-4. Il secondo set non si apre bene per Musetti, che subisce subito un break. Cerundolo continua a spingere e ruba di nuovo la battuta all’azzurro nel quinto game, vincendo il secondo parziale con un netto 6-1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)