13.9 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coppa del Mondo, Curtoni vince SuperG Val di Fassa. Zenere è terza

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Gara perfetta di Elena Curtoni nel SuperG della Val di Fassa oggi, domenica 8 marzo. L’azzurra chiude la sua gara con un fenomenale 1’29″07 e torna al successo in Coppa del Mondo (in questa stagione, il suo miglior piazzamento nella specialità era stato un quarto posto in in Val d’Isere). Dietro di lei la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda con il tempo di 1’29″33 e l’altra azzurra Asja Zenere, terza a soli 27 centesimi. Quarta la francese Romane Miradoli, in 1’29″41. Ottava Laura Pirovano (reduce da due splendidi successi in discesa), nona Sofia Goggia.  

L’azzurra ha parlato così a fine gara: “Oggi sono riuscita a fare quello che volevo. Ci credevo, sapevo di averlo ancora dentro, ma quando i risultati non arrivano ci sono i dubbi. Sono contenta, è bello essere ancora lì davanti. Gli ultimi anni sono stati tosti”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
14.5 °
12.3 °
65 %
1kmh
75 %
Dom
15 °
Lun
19 °
Mar
18 °
Mer
16 °
Gio
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1442)ultimora (1299)sport (63)Eurofocus (55)demografica (25)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati