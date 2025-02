Coppa del mondo sci, Brignone quarta dopo prima manche gigante Sestriere

(Adnkronos) –

Federica Brignone c’è e continua a dare spettacolo sulla pista Giovanni Agnelli di Sestriere, nel secondo gigante del weekend di Coppa del Mondo. L’azzurra, che ha già trionfato ieri in una gara spettacolare, è quarta dopo la prima manche. Distacchi minimi dalle prime tre: Federica è a soli 12 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, prima. Nel mezzo, Lara Gut, seconda a 6 centesimi, e Britt Richardson, terza a 7 centesimi. Più dietro, ma non lontanissime, le altre azzurre: Marta Bassino è tredicesima a 96 centesimi. Diciassettesima Sofia Goggia, a 1″19. Grande attesa per una seconda manche che si preannuncia infuocata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)