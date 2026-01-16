15.4 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
Coppa del mondo sci, Franzoni da favola: trionfo nel SuperG di Wengen

(Adnkronos) –
Giovanni Franzoni da favola nel Super-G di Wengen, in Svizzera. L’azzurro vince la sua prima gara in Coppa del Mondo e regala all’Italia un successo indimenticabile in una pista sacra per lo sci alpino, a tre settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni, sceso con il pettorale numero 1, ha chiuso la sua gara davanti a Babinsky (+0.35) e von Allmen (+0.37). Quarto il favorito Odermatt, che a fine gara si è anche congratulato con lui per la vittoria. “È stata finora una settimana strana – ha detto a Rai Sport – ma sentivo che ero carico. Avevo una grande ansia in partenza, ma mi sono detto ‘Qua o si va o non si va’. Ho fatto la differenza nella curva dove tre anni fa mi sono steso e ho avuto un grave infortunio, è intervenuto il fato”.  

Poche settimane fa, il 24enne azzurro aveva trovato il suo primo podio in Val Gardena.  

sport

