Coppa Intercontinentale, oggi Psg-Flamengo – Diretta

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Coppa Intercontinentale 2025. Oggi, mercoledì 17 dicembre, il Paris Saint-Germain sfida il Flamengo – in diretta tv e streaming – allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar. I francesi di Luis Enrique arrivano all’appuntamento dopo aver trionfato, nella scorsa stagione, in Champions League, battendo l’Inter in finale con un netto 5-0, mentre i brasiliani hanno sollevato la Copa Libertadores. 

Il Psg è reduce dalla vittoria esterna contro il Metz, battuto 3-2 nell’ultima giornata di Ligue 1, mentre il Flamengo, nella Coppa Intercontinentale, ha già battuto Cruz Azul e Pyramids in semifinale. 

L’ultima edizione della Coppa Intercontinentale è stata vinta dal Real Madrid, che in finale ha battuto i messicani del Pachuca con un netto 3-0. 

 

sport

