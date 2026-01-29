Coppa Italia delle Regioni, Abodi: “La sicurezza è al centro anche del percorso ciclistico’”

6.3 C
(Adnkronos) – “Il tema della sicurezza lo abbiamo messo anche visibilmente al centro, non solo del dibattito ma anche del percorso ciclistico. Questo traguardo intermedio che va a premiare la sicurezza e che consente anche di avere una maglia, testimonia il nostro impegno ed è a tutti gli effetti un pezzo del valore della Coppa Italia delle Regioni”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. “Il rapporto che abbiamo con il presidente Roberto Pella e con la Lega del Ciclismo Professionistico – ha aggiunto Abodi – è sistematico e cerchiamo sempre di aggiungere qualcosa rispetto all’anno precedente. Come Ministero diamo contributi anche progettuali, non solo economici”. 

