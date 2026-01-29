6.3 C
Coppa Italia delle Regioni, Roccella: “Montepremi unificato per pari opportunità”

(Adnkronos) – “La proposta di unificare il montepremi tra gare femminili e gare maschili è fondamentale. Nelle gare sportive femminili e maschili devono rimanere le differenze, proprio per promuovere gli sport femminili, ma devono essere differenze che non discriminano. In questo senso il montepremi uguale è il primo elemento che fa rispettare le pari opportunità e la partecipazione delle donne alle gare”. Lo ha dichiarato il ministro alla Famiglia, Natalità e Pari opportunità, Eugenia Roccella, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. 

“Parlando della famosa rivalità tra Coppi e Bartali – ha aggiunto Roccella – ho ricordato quando Coppi aveva una relazione con una donna sposata e andò a convivere con lei. Un giorno arrivarono le forze dell’ordine per arrestare la sua compagna perché l’adulterio femminile all’epoca era punito con due anni di carcere mentre quello maschile no. Ero una bambina e questa differenza mi colpì moltissimo, anche da lì maturò in me la consapevolezza che le donne devono lottare per i propri diritti e come governo lo stiamo facendo”. 

sport

