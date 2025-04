Coppa Italia, finale in vista per il Bologna: 3-0 con l’Empoli

(Adnkronos) – Il Bologna domina e vince 3-0 al Castellani la sfida con l’Empoli, nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia, di fatto archiviando la pratica, con un piede già in finale, in vista della sfida di ritorno al Dall’Ara il 24 aprile. La squadra di Italiano chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Orsolini al 23′ e di Dallinga al 29′. Poi nella ripresa ancora Dallinga cala il tris al 6′. Il Bologna parte subito forte e al 2′ Orsolini scatta sulla destra e arriva dentro l’area ma il destro incrociato finisce incredibilmente a lato. Il gol del vantaggio rossoblu arriva al 23′: Odagaard crossa dalla sinistra, Dallinga non arriva sul pallone e lo lascia passare dove c’è appostato Orsolini che di prima intenzione batte Seghetti per l’1-0. I rossoblù raddoppiano poco più tardi grazie all’esterno di Dallinga che al 29′ finalizza al meglio il filtrante di Ndoye. Per l’Empoli solo una fiammata di Solbakken nel finale, ma sul diagonale velenoso ci mette la mano in tuffo Skorupski. Si riparte nella ripresa e il Bologna cala subito il tris, al 51′ ripartenza del Bologna con Ndoye che brucia De Sciglio e serve a Dallinga un pallone solo da spingere in rete, per la doppietta personale e il 3-0. L’Empoli prova a reagire e al 61′ Colombo allarga verso Gyasi ma il diagonale sfiora il palo. Al 68′ altro lampo di Orsolini che controlla sulla destra e conclude subito con il sinistro ma è pronto Seghetti. Nel finale all’81’ Freuler imbuca verso Miranda che chiama ancora Seghetti al riflesso decisivo. L’Empoli non riesce più ad opporsi e il Bologna rischia di dilagare. All’85’ Dominguez serve Ferguson, il tiro dello scozzese sfiora il palo. Poi all’83’ Dallinga sfiora il tris personale con un colpo di testa che viene bloccato sulla linea da Seghetti. Al 90′ Cambiaghi lascia partire un tiro cross molto potente che viene respinto dal palo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)