Coppa Italia, oggi Atalanta-Juventus – Diretta

giovedì 5 Febbraio 2026
Big match nei quarti di finale in Coppa Italia. Oggi, giovedì 5 febbraio, l’Atalanta ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – al Gewiss Stadium di Bergamo nella sfida a eliminazione diretta della coppa nazionale che vale un posto in semifinale. I bianconeri sono reduci dal netto successo in campionato contro il Parma, battuto 4-1 al Tardini, mentre i bergamaschi hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro il Como di Fabregas. 

Nel prossimo turno di Serie A, l’Atalanta ospiterà la Cremonese, mentre la Juventus è attesa dal big match dell’Allianz Stadium contro la Lazio. 

