17.8 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cordier (Groupama): “Groupama con Fai, prossimità e tutela territorio valori condivisi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Quella tra Groupama Assicurazioni e il Fai è una partnership di lunga data: dal 2011 supportiamo il Fai come Golden Donor e tre anni fa abbiamo scelto di trasformare questo sostegno in una collaborazione strutturata per le Giornate d’Autunno. Un evento che ci consente di tradurre in azioni concrete il nostro impegno per il territorio e per le comunità locali. La prossimità è parte integrante della nostra origine mutualistica e significa proteggere non solo come assicuratori, ma come partner delle comunità”. Così Pierre Cordier, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni, in occasione della presentazione delle Giornate Fai d’Autunno 2025 a Roma. 

“Custodire i luoghi speciali che raccontano l’identità del Paese significa prendersi cura della nostra storia, offrendo a tutti la possibilità di goderne e di emozionarsi. Prossimità è anche sinonimo di prevenzione, e di supporto all’educazione della cittadinanza nel prendere coscienza di nuovi rischi e nuove esigenze di protezione per persone e aziende, attraverso l’offerta di soluzioni di welfare per i dipendenti di Pmi”, ha concluso Cordier.  

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.8 ° C
18.8 °
16.4 °
42 %
7.2kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (299)ultimora (179)fin (31)vid (21)tec (17)Lav (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati