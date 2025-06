Corea del Nord, censura tv per le partite del Mondiale per Club: cos’è successo

(Adnkronos) – In Corea del Nord non è possibile assistere in diretta tv a eventi sportivi (e non solo) di altre nazioni. Nel Paese asiatico, sotto la dittatura totalitaria di Kim Jong-un è addirittura impossibile conoscere in tempo reale cosa accade nel mondo, visto che l’utilizzo della rete internet “libera” (senza controllo del regime) è privilegio di pochi (come figure legate al governo). Tutto, insomma, segue un certo tipo di narrazione. Come lo sport e il Mondiale per Club, in scena in questi giorni negli Stati Uniti e censurato dalla tv di stato, la Korean Central Television (Kctv). Uno degli episodi che sta facendo discutere nelle ultime ore è la trasmissione delle immagini di Psg-Atletico Madrid. La partita, terminata 4-0 per i francesi, si è giocata domenica 15 giugno e in Corea del Nord è stata trasmessa in differita di 5 giorni, con una particolarità. La tv coreana ha censurato la quarta rete di Kang‑in Lee, giocatore sudcoreano (e dunque “nemico”) dei parigini. Il gol su rigore del centrocampista è stato in parte oscurato, quasi fosse un fantasma: la tv non ha reso visibile il giocatore durante l’esecuzione dal dischetto. E il telecronista in questione non ha menzionato il marcatore che al 97′ ha messo il punto esclamativo alla partita. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)