Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Corea del Nord lancia due missili ipersonici

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha confermato il test di due missili ipersonici considerati dal regime come “il sistema di punta contro i potenziali nemici”.  

I missili sono stati lanciati da un sito a sud di Pyongyang, diretti contro un obiettivo nel nord-est del Paese. I test sono avvenuti in coincidenza con le esercitazioni delle forze nucleari strategiche della Russia, sempre più vicina a Pyongyang, a livello militare, e a una settimana dal vertice Apec di Gyeongiu, in Corea del sud, a cui parteciperanno fra gli altri anche Donald Trump e Xi Jinping.  

“Questo nuovo sistema d’arma di punta è una prova evidente dei progressi costanti delle capacità tecniche di auto difesa”, ha dichiarato l’alto responsabile militare, Pak Jong Chon all’agenzia ufficiale Kcna.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

