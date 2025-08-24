19.9 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Corea del Nord, testati due nuovi missili di difesa aerea

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato il lancio di prova di due nuovi missili di difesa aerea, test annunciato dai media statali di Pyongyang. La Korean Central News Agency (Kcna) ha riferito che i sistemi d’arma “migliorati” presentano una “superiore capacità di combattimento” e che il loro funzionamento si basa su una “tecnologia unica e speciale”. La località dove si è svolto il test non è stata specificata. La Kcna ha precisato che le nuove armi sono progettate per “distruggere diversi tipi di bersagli aerei”, inclusi droni e missili da crociera. Il test arriva in un momento di crescenti tensioni al confine, dopo che l’esercito sudcoreano ha sparato colpi di avvertimento contro una trentina di soldati nordcoreani che avrebbero oltrepassato la linea di demarcazione. Pyongyang ha definito l’incidente una “provocazione deliberata” e ha avvertito che la situazione nella zona di confine rischia di diventare “incontrollabile”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.9 ° C
21.2 °
18.7 °
88 %
1kmh
40 %
Dom
26 °
Lun
30 °
Mar
31 °
Mer
33 °
Gio
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)Eugenio Giani (14)incendio (13)Gaza (12)Serie C (10)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati