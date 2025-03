Corea del Sud, jet bombarda chiesa per errore: 15 feriti

(Adnkronos) – Il pilota di un jet si sbaglia e bombarda una chiesa. Risultato, 15 feriti. E’ l’epilogo di un’esercitazione militare che in Corea del Sud ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Due KF-16 dell’aviazione sudcoreana sono decollati alle 10.04 nell’area della città di Pocheon, non lontano dal confine con la Corea del Nord. Nell’operazione sono state lanciate 8 bombe: obiettivo sbagliato, centrata un’area civile. Due persone, in particolare, hanno riportato lesioni gravi al collo e alle spalle. Un 60enne, mentre era alla guida della sua auto, è stato colpito da schegge al collo: “Stavo guidando, ho sentito un’esplosione. Quando mi sono svegliato, ero in ambulanza”, le parole dell’uomo riportate dalla Bbc. “Il nostro KF-16 ha sganciato in maniera anomala 8 bombe MK-82 che sono cadute fuori dall’area designata”, la posizione delle forze armate coreane. Il pilota avrebbe inserito le coordinate sbagliate, determinando l’incidente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)