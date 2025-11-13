12.2 C
Corea del Sud ‘si ferma’, è il giorno dell’esame di ammissione all’università: voli sospesi

(Adnkronos) – Voli temporaneamente sospesi, la Borsa aprirà con un’ora di ritardo mentre i genitori preparano altari per le preghiere. Accade in Corea del Sud, nel giorno dell’esame di ammissione all’università. Esame, noto localmente come ‘Suneung’ e considerato davvero molto difficile, fondamentale per l’ammissione alle migliori università, è considerato come una porta d’accesso alla società, alla sicurezza economica e persino a un buon matrimonio.  

Con così tanto in gioco, il governo sudcoreano non vuole correre rischi mentre gli studenti, dall’aria ansiosa, salutano i propri genitori in quello che molti considerano il giorno più importante della loro adolescenza si legge su channelnewsasia.com. 

Durante la prova di ascolto in lingua inglese è stato imposto un divieto di volo a livello nazionale della durata di 35 minuti, salvo casi di emergenza, mentre le banche e gli uffici pubblici hanno chiesto ai propri dipendenti di andare al lavoro un’ora più tardi per evitare il traffico sulle strade. 

